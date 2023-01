Am 14. Januar soll der 56-Jährige die beiden Männer in Remscheid in Nordrhein-Westfalen abgeholt und nach Hersdorf in Rheinland-Pfalz mitgenommen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 20-Jährigen und dem 26-Jährigen vor, das sexuelle Interesse an ihrem Opfer nur vorgetäuscht zu haben, um an sein Eigentum zu gelangen.