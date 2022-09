»Unglückliche Formulierung« NRW-Innenminister Reul entschuldigt sich bei Polizei

»Es müssen doch nicht alle auf'm Auto sitzen und Verbrecher in der Stadt jagen«: Herbert Reuls jüngste Äußerungen über Streifenpolizisten in NRW kamen nicht überall gut an. Nun erklärte sich der Minister.