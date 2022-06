Im Fall mehrerer mutmaßlich vergifteter Schülerinnen und Schüler an einer Realschule in Essen ist jetzt auch das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt in die Ermittlungen involviert. Die LKA-Fachleute sollen insbesondere feststellen, mit welcher Substanz eine auf dem Schulhof gefundene Plastikflasche gefüllt war. Das meldet die »Westdeutsche Allgemeine Zeitung« .