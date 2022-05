In Essen ist die Polizei an zwei Schulen in größerem Umfang im Einsatz. »Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz am Don-Bosco-Gymnasium in Essen-Borbeck«, teilten die Beamten mit.

Kurz darauf berichtete sie: »Der Polizeieinsatz betrifft auch die Realschule am Schloss Borbeck. Beide Schulen bleiben heute zunächst geschlossen.« Es bestehe der Verdacht, dass ein Schüler Straftaten an beiden Schulen begehen wollte, hieß es. Es werde bereits seit dem Abend ermittelt.