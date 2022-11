Alexander M. wurde im Prozess um die »NSU 2.0«-Drohschreiben verurteilt. Nun will er nach Angaben seines Verteidigers Revision einlegen. Das teilte der Anwalt Ulrich Baumann auf Anfrage mit.

M. war am vergangenen Donnerstag in Frankfurt am Main wegen einer Serie von Mails, Faxen und SMS mit Todesdrohungen und rassistischen Beleidigungen an Rechtsanwälte, Politikerinnen, Journalistinnen und Vertreter des öffentlichen Lebens zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden.