Zschäpes Anwälte kritisierten, dass der BGH die Begründung der Mittäterschaft »ausschließlich« auf Zschäpes Interesse am sogenannten Taterfolg gestützt habe. Ein solches Interesse reiche womöglich für eine Verurteilung wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, beantworte aber – so die Verteidigung – nicht die Frage, wodurch sie die Tatherrschaft bei jeder einzelnen Tat gehabt und damit als Mittäterin gehandelt haben soll.

Zschäpe selbst war bei keiner Tat am Tatort, sondern hielt sich in oder nahe ihrer Wohnung in Zwickau auf, als Mundlos und Böhnhardt Raubüberfälle begingen, Bomben legten und acht Männer türkischer Herkunft, einen Mann griechischer Herkunft und eine Polizistin als Repräsentantin des von ihnen verhassten Staates ermordeten. Nach Überzeugung des BGH hatte das Oberlandesgericht rechtsfehlerfrei festgestellt, dass Zschäpe maßgeblichen Einfluss auf die Planung, den gemeinsamen Tatentschluss und den Willen ihren Komplizen Böhnhardt und Mundlos hatte, die Taten zu begehen.