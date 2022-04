Wahnvorstellungen sollen einen Fahrgast in einem Reisebus auf der Autobahn 9 dazu gebracht haben, einen schlafenden Mann anzugreifen. Er habe diesen töten wollen, sagte Staatsanwalt Simon Kroier nun beim Prozessbeginn vor dem Landgericht in Nürnberg .

Das Gericht soll entscheiden, ob der 30-Jährige in einer Psychiatrie untergebracht werden soll.

Der Angriff in dem Reisebus auf der Fahrt nach Belgrad hatte im vergangenen September für Aufsehen gesorgt. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften ausgerückt, die Autobahn war bei Hilpoltstein in Mittelfranken voll gesperrt worden. Die Ermittler waren zunächst von einer bewaffneten Geiselnahme ausgegangen, was sich aber nicht bestätigte. Ein Spezialeinsatzkommando hatte den 30-Jährigen schließlich festgenommen.