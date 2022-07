Die beiden Betreiber von Teststationen in Nürnberg, Fürth und Schwabach sollen mehr Testungen abgerechnet haben, als sie tatsächlich vornahmen. Für den Kauf der Schnelltests sollen sie überhöhte Beschaffungskosten abgerechnet haben. So sollen die Mitarbeiter per Strichliste die vorgenommenen Tests gezählt haben – die Unternehmer sollen dann aber an die Kassenärztliche Vereinigung ausgedachte Zahlen durchgegeben haben.