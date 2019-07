Nürnberg Polizei fahndet nach bewaffnetem Straftäter

Am Sonntagmittag ist ein verurteilter Straftäter aus einer Betreuungseinrichtung in Nürnberg geflohen. Er habe eine Betreuerin mit einem Messer bedroht und so die Herausgabe der Schlüssel eines Fahrzeuges der Stadtmission erzwungen, teilte die Polizei mit. Die Frau blieb demnach unverletzt.

Mit dem Auto - ein weißer Ford mit dem Kennzeichen N-SM 331 - sei der Mann anschließend geflüchtet. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung und warnt zugleich vor dem 54-Jährigen, der mit einem Messer bewaffnet sei.

Öffentlichkeitsfahndung nach Entwichenem aus Einrichtung in #Nürnberg



Vorsicht! Der Gesuchte ist mit Messer bewaffnet! Er flüchtete mit weißem #Ford #Fusion N-SM 331#Pressemeldung zur #Fahndung mit Beschreibung + Bildern des Flüchtigen



▶️ https://t.co/lKB3QPQdBN pic.twitter.com/r1TxZo5eXx — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) July 21, 2019

Der Mann ist den Angaben zufolge etwa 1,70 Meter groß und trug zuletzt einen grauen Kapuzenpullover und Bermudashorts. "Bei Antreffen des Mannes verständigen Sie bitte sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110."