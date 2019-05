Nürnberg Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt - Gaffer gesteht Tat

Ein zunächst Unbekannter hat einem 27-Jährigen in Nürnberg zahlreiche Stichwunden zugefügt. Die Polizei wurde am Tatort auf einen verdächtigen Mann aufmerksam, der sich offenbar interessiert an dem Vorfall zeigte.