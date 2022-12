Die Suche nach einer vermissten Schwangeren aus Nürnberg dauert an. Wie die Polizei mitteilte, werden in der Umgebung des Main-Donau-Kanals nun Leichenspürhunde eingesetzt. Die Tiere seien besonders ausgebildet, um Verwesungsgeruch von unter Wasser auch an der Wasseroberfläche wahrnehmen zu können, sagte eine Polizeisprecherin. Auch eine Drohne solle eingesetzt werden.