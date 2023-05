Die Polizei hat einen 27-Jährigen vorläufig festgenommen, der am Samstagabend seinen 24 Jahre alten Bruder mit einem Messer getötet haben soll. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die beiden während der Tat allein in der Wohnung ihrer Eltern in Nürtingen in Baden-Württemberg. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten ermitteln wegen Totschlags.