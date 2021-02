New Yorker Notuntekünfte Chef von Obdachlosenhilfsorganisation unter Missbrauchsverdacht

Notunterkünfte für Obdachlose werden in New York dringend gebraucht. Mehrere Frauen werfen einem großen Betreiber nun jedoch sexuelle Übergriffe vor. Bürgermeister de Blasio will die Anbieter kontrollieren.