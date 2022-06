Fehler beim Start

Die Staatsanwaltschaft war zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Fehler des Piloten beim Start an einem nahe gelegenen Flugplatz die Ursache für den Absturz in den See in Sulzberg war. Der Mann habe die Landeklappen nicht richtig eingestellt, sodass der Luftwiderstand beim Start zu hoch gewesen sei, sagte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde.