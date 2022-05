14.900 Euro – diesen Betrag hat ein 13-Jähriger in Oberhaching in einer herrenlosen Aktentasche an einem Bahnsteig entdeckt. Doch statt zur Polizeiwache zu gehen und den Fund zu melden, entschloss er sich, den Betrag gemeinsam mit Freunden zu verprassen. Wie die Polizei mitteilt , kauften die Minderjährigen unter anderem Schmuck, Kleidung, Essen und einen E-Roller.