Zeitgleich hätten die Ermittler Hinweise auf verdächtige Kinder und Jugendliche verfolgt, die in der Nähe einiger Tatorte aufgefallen waren und die gesicherten Spuren ausgewertet, heißt es in der Mitteilung. Durch die gesammelten Hinweise seien die Ermittlerinnen und Ermittler auf einige Kinder und Jugendliche aufmerksam geworden, die »bereits im Zusammenhang mit polizeilichen Einsätzen in Erscheinung getreten waren«. Am vergangenen Freitag hätten Zivilfahnder dann schließlich die Gruppe Kinder bei einem weiteren Einbruchsversuch gestellt und zur Polizeiwache transportiert.