Es werde geprüft, ob der gesuchte mutmaßliche Axtmörder an der Tat in Obernkirchen beteiligt gewesen sein könnte, sagte der Sprecher. »Darauf gibt es derzeit aber noch keine Hinweise.« Ermittelt werde in alle Richtungen, auch ein Motiv im persönlichen Bereich sei denkbar. Die Staatsanwaltschaft machte zunächst keine Angaben, ob in dem Schreibwarengeschäft etwas gestohlen wurde.

Verbindung zu Brand in der Nachbarschaft wird geprüft

Auch eine mögliche Verbindung zu einem Brand in unmittelbarer Nähe des Geschäfts in der Obernkirchner Innenstadt in der Nacht zum Dienstag wird laut Polizei bei den Ermittlungen berücksichtigt. Ob ein Zusammenhang bestehe, sei derzeit aber ebenfalls unklar.