Nach einem Polizeieinsatz gegen einen Randalierer in Oer-Erkenschwick im Kreis Recklinghausen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen vier Beamte wegen Nötigung. Der 39-Jährige verstarb nach dem Einsatz im Krankenhaus. Es bestehe ein Anfangsverdacht. Demnach sollen mutmaßlich Einsatzkräfte auf Schaulustige eingewirkt haben, die das Vorgehen der Polizei gefilmt hatten, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei . In mindestens einem Fall bestehe der Verdacht, dass Beamte ein Video auf dem Handy eines Zeugen gelöscht haben, hieß es darin.