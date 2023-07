Eine ungewöhnliche Verkehrskontrolle haben Polizisten in Österreich erlebt: Bei der Überprüfung eines Autos ist die tote Ehefrau des Fahrers im Kofferraum entdeckt worden. Die Staatsanwaltschaft in Linz gehe davon aus, dass die Frau eines natürlichen Todes gestorben ist, sagte eine Vertreterin der Behörde am Montag bei einer Pressekonferenz.