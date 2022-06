Im Mai erklärte das österreichische Innenministerium, beim Vorgehen gegen das Netzwerk seien in Mittel- und Osteuropa mehr als 200 Verdächtige festgenommen worden.

Fall weckte Erinnerungen an Flüchtlingstragödie von Parndorf

Der Fall erinnerte an den Fund von 71 erstickten Flüchtlingen in einem Lastwagen in Österreich, der im August 2015 weltweit für Entsetzen gesorgt hatte. Die Menschen, die aus Syrien, dem Irak und Afghanistan stammten, waren von Schleppern an der serbisch-ungarischen Grenze in den Kühlwagen gepfercht und schließlich an einer Autobahn in Parndorf im Burgenland zurückgelassen worden. 2019 hatte ein ungarisches Gericht vier Schlepper zu lebenslanger Haft verurteilt.