Ein 24-jähriger Skifahrer aus Deutschland ist am Sonntag in Österreich tödlich verunglückt. Den Angaben der Polizei in Tirol zufolge war der junge Mann am Kaunertaler Gletscher unterwegs, als er am Nachmittag aus noch unbekannter Ursache von der Piste abkam und stürzte. Dabei sei er nach bisherigen Ermittlungen mit dem Kopf gegen einen Stein geprallt und habe sich tödlich Verletzungen zugezogen.