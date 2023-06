Hintergrund ist das Martyrium eines Kindes, das mit seiner Mutter in der niederösterreichischen Region Waldviertel lebte. Die Mutter habe ihren Sohn über Monate gequält, so der Vorwurf. Die 32-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Ihr werden versuchter Mord, Quälen und Vernachlässigen eines Unmündigen, Freiheitsentzug und Körperverletzung zur Last gelegt.