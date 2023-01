Von seinem Vorgesetzten Österreichischer Soldat bei Schusswechsel in Kaserne getötet

Bei einem Schusswechsel ist ein österreichischer Wachsoldat von seinem Vorgesetzten getötet worden. Zuvor habe der Soldat am Morgen in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt mehrere Schüsse mit einem Sturmgewehr abgegeben, sagte der Sprecher des österreichischen Verteidigungsministeriums der Nachrichtenagentur dpa. Daraufhin habe der Vorgesetzte den Mann mit einer Pistole erschossen.