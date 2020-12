Recht auf Selbstbestimmung Österreichs Verfassungsgericht hebt Verbot von Sterbehilfe auf

In Österreich ist es verfassungswidrig, jede Art der Hilfe zur Selbsttötung ausnahmslos zu verbieten. So lautet ein Urteil der obersten Richter. Die Regierung will »gesetzliche Schutzmaßnahmen« prüfen.