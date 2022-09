Polizeieinsatz in Offenbach 48-Jähriger erschossen – Großfahndung nach dem Täter läuft

In einer Bar in der Offenbacher Innenstadt ist am Sonntagabend ein Mann durch Schüsse getötet worden. Eine weitere Person erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Schützen.