Die Polizei fahndet weiter nach dem Täter, der eine Frau in Offenbach getötet hat. Es soll sich um einen 42-Jährigen Mann handeln, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Der Verdächtige soll die 44-Jährige am Donnerstagabend in einem am Straßenrand stehenden Porsche erschossen haben und dann geflohen sein. Die Frau aus Frankfurt am Main wurde so schwer verletzt, dass sie wenig später in einem Rettungswagen starb. Die genauen Todesumstände sollten durch eine am Freitag geplante Obduktion geklärt werden.

Rafael Bujotzek/InZwischenZeit:Filme/dpa Einschussloch im Fenster der Fahrertür des Fahrzeugs

Den Wagen des mutmaßlichen Schützen, ein grauer Audi A4 mit Offenbacher Kennzeichen, habe die Polizei nach einer Großfahndung rund einen Kilometer vom Tatort entfernt entdeckt. Die Hintergründe der Tat sind den Ermittlern zufolge noch unklar.