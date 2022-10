Der Vorfall habe sich am Sonntag in einem Lokal in der türkischen Hauptstadt zugetragen. Der Musiker habe einen Musikwunsch nicht erfüllt, weil er das Lied nicht gekannt habe, so CNN Türk. Ein darauffolgender Streit sei zu einer Schlägerei ausgeartet, in Zuge deren der Musiker durch eine Glasflasche am Hals verletzt worden sei.

Es gibt allerdings divergierende Darstellungen. Einige türkische Zeitungen und Webseiten berichteten, Sener habe sich geweigert, ein bestimmtes Lied ohne »Karaoke« zu singen – gemeint sein könnte ein Playback. Der Sänger habe einen Gast beschieden, der möge sich nicht in seinen Job einmischen. Der darauf folgende Streit sei dann eskaliert.