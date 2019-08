Attacke in Ohio Polizeistreife verhinderte offenbar weitere Tote

Die Bürgermeisterin von Dayton in Ohio spricht von einem "Tag, vor dem wir uns alle fürchten". Ein Mann hat im Ausgehviertel der Stadt in der Nacht zum Sonntag neun Menschen erschossen und wurde dann selbst von der Polizei getötet. 26 Menschen wurden bei der Attacke nahe einer Bar verletzt.

Der Täter habe dunkle, schusssichere Schutzkleidung getragen und eine "sehr große Waffe" mit vielen zusätzlichen Patronenmagazinen benutzt, sagte Bürgermeisterin Nan Whaley auf einer Pressekonferenz. Es sehe danach aus, als ob der Schütze alleine gehandelt habe. Seine Identität und sein Motiv seien noch unklar. Zum Zustand der Verletzten wurden keine genauen Angaben gemacht.

Whaley zufolge war eine zufällig in der Nähe patrouillierende Polizeistreife in weniger als einer Minute vor Ort, nachdem der Täter das Feuer gegen ein Uhr nachts Ortszeit eröffnet hatte. Ohne die schnelle Reaktion der Polizisten hätte es Hunderte Opfer geben können, sagte die Bürgermeisterin.

Whaley bedankte sich bei den Einsatzkräften für deren schnelle Reaktion, mit der sie "wohl Hunderte Leben gerettet" hätten. Weniger als eine Minute nach dem ersten Schuss hätten Polizisten den Schützen bereits "neutralisiert".

Viertel gilt als sichererer Stadtteil

Das Blutbad in Dayton geschah nur wenige Stunden nach einem Massaker in El Paso in Texas. Dort hat ein Mann in einem Einkaufszentrum 20 Menschen erschossen und mindestens 26 weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter, ein 21-Jähriger Weißer, konnte noch vor Ort festgenommen werden. Die Polizei untersucht, ob er aus rassistischen Motiven handelte.

Anders als in Texas konnte die Polizei in Dayton noch keine Angaben zum Täter oder seinem möglichen Motiv machen.

Der Oregon District, in dem die Tat geschah ist ein Ausgehviertel und gilt laut Polizei als sicherer Stadtteil. Eine 23-jährige Augenzeugin sagte, die Bar, vor der die Tat geschehen sei, sei kein Ort, an dem man sich Sorgen über eine Schießerei mache. Sie habe noch kurz vor der Tat mit einer anderen jungen Frau geplaudert, die dann wenig später auf der Straße gelegen habe. "In meinem Alter denkt man nicht daran, dass so etwas passieren könnte", sagte die Augenzeugin. "Und wenn es passiert, kann man es nicht in Worte fassen."Eine andere Augenzeugin berichtet, sie habe mehrere Magazinladungen an Schüssen gehört.

Die Fahnen in Ohio wurden auf Halbmast gesetzt. Die Attacke von Dayton ist laut einer Erhebung der Nachrichtenagentur AP in diesem Jahr das 22. Tötungsdelikt in den USA, bei dem vier oder mehr Menschen getötet wurden. Für 2019 zählte AP 96 Todesopfer bislang - hinzu kommen nun noch die neun Opfer in Ohio und 20 Toten von El Paso.