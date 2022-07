Der Fall hatte international für Aufsehen gesorgt, weil das betroffene Mädchen nach dem Vorfall in einen anderen Bundesstaat reisen musste, um eine Abtreibung vornehmen zu lassen. In Ohio war der Eingriff nach der Entscheidung des Obersten US-Gerichts, das Grundrecht auf Abtreibung aufzuheben, und einer darauffolgenden, umgehenden Rechtsverschärfung in dem Bundesstaat nicht mehr möglich gewesen. Die Zehnjährige musste deshalb eine Klinik in Indiana aufsuchen.