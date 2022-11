Barbee war 2006 wegen Mordes verurteilt worden. Er strangulierte nach Ansicht des Gerichts im Jahr 2005 seine schwangere Ex-Freundin Lisa Underwood, 34, und ihren siebenjährigen Sohn. Beide starben in ihrem Haus in der texanischen Stadt Fort Worth, später wurden sie verscharrt im nahe gelegenen Denton County gefunden.

In Arizona starb der 76-jährige Murray Hooper nach Injektion einer Todesspritze, wie der Justizminister des Bundesstaats, Mark Brnovich, mitteilte. Gegen Hooper war vor fast 40 Jahren wegen Doppelmordes die Höchststrafe verhängt worden.

Mehrheit der Amerikaner unterstützt Todesstrafe

Die Hinrichtung von Richard Fairchild war die 16. in den USA in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr waren es elf Hinrichtungen, der niedrigste Wert in mehr als drei Jahrzehnten.