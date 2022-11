»Der Verdächtige war eine beträchtliche Zeit in dem Gebäude, bevor die Hinrichtungen begannen«, hieß es. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich demnach ebenfalls um einen Mann aus China. Er und die Opfer hätten sich gekannt. Ob sie miteinander verwandt seien oder sich durch die Arbeit gut kannten, ist unklar.

»In diesem Fall gibt es viel zu entwirren«

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich den Angaben zufolge um einen 45-Jährigen. Er sei am Dienstag gegen vier Uhr nachmittags (Ortszeit) in Florida festgenommen worden. Zuvor hatte sein Fahrzeug einen Alarm bei den Behörden in dem Bundesstaat ausgelöst. Er soll nun wohl nach Oklahoma überstellt werden und muss sich unter anderem wegen Mordes verantworten, hieß es in einem Facebook-Post von OSBI. Dazu veröffentlichte die Behörde ein Foto des Mannes: Es zeigt ihn ohne Schuhe auf einem Bordstein sitzend, die Hände sind offenbar hinter seinem Rücken gefesselt.