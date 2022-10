Die Polizei in München ermittelt wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung auf dem Oktoberfest. Am Dienstagabend sei in einem Festzelt ein Unbekannter einer 27-Jährigen in die Toilettenkabine gefolgt und habe dort »gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr« vorgenommen, teilte die Polizei unter Berufung auf die Schilderungen der Frau mit .