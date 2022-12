Urteil in Oldenburg 19-Jähriger schlägt Tochter tot – sieben Jahre Haft

Der junge Mann hatte im Juni 2022 in Cloppenburg das Baby in seinem Körbchen mit der Faust so heftig geschlagen, dass es innerhalb von Minuten starb.

Die Staatsanwaltschaft hatte sieben Jahre Haft wegen Totschlags beantragt. Die Verteidigung hatte auf Körperverletzung mit Todesfolge plädiert, aber kein konkretes Strafmaß genannt. Das Gericht konnte keinen Tötungsvorsatz des Mannes erkennen, sagte der Sprecher. Der Angeklagte, der mit 18 Vater geworden war, und die Kindsmutter seien mit dem Kind völlig überfordert gewesen.