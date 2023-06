»Akute Gefahrensituation«

Zwei Bekannte der Hundebesitzerin versuchten demnach, den Hund zu beruhigen und erlitten Bisswunden am Arm und an den Beinen. Auch die alkoholisierte Hundebesitzerin, die später dazu kam, konnte den Hund laut Polizei nicht kontrollieren und trug Bisswunden am Bein davon.

Die Polizei erschoss den Hund schließlich, um die »akute Gefahrensituation« zu beenden. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Gegen die Hundehalterin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.