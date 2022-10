Bei der Flucht vor der Polizei in einem gestohlenem Auto ist ein 27-Jähriger im Hochsauerlandkreis verunglückt – und hat sich dabei schwer verletzt. Zuvor hatte er am Sonntagabend nach dem Diebstahl des Wagens in der nordrhein-westfälischen Stadt Arnsberg auf der Autobahn 46 einen ersten Unfall verursacht, wie die Feuerwehr am frühen Montagmorgen mitteilte .