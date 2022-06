Prozess in Oregon Autorin von »Wie man seinen Ehemann tötet« zu lebenslanger Haft verurteilt – wegen Mordes an ihrem Ehemann

Sie erschoss ihren Gatten: Nancy Crampton Brophy wird wohl den Rest in ihres Lebens im Gefängnis verbringen. In einem Essay hatte sie über Mord einst geschrieben, »dass jeder von uns dazu in der Lage ist«.