Ein Mann aus Ortenburg bei Passau hat versucht, den Verkehr mit einem Tierkadaver zu regeln.

Wie die Polizei mitteilte, hängte der Mann ein Schild mit der Aufschrift »Straßenschäden« an einen Baum auf seinem Grundstück unweit der Fahrbahn. An dem Schild hatte er demnach einen Autoreifen befestigt, in den er eine tote Katze gelegt hatte. So habe er Verkehrsteilnehmer dazu bringen wollen, langsamer zu fahren.