Der unterschenkelamputierte Sportler Pistorius hatte seine Freundin, das Model Reeva Steenkamp, am 14. Februar 2013 durch die geschlossene Badezimmertür erschossen. Vor Gericht beteuerte er stets, Steenkamp für einen Einbrecher gehalten und in Panik gehandelt zu haben.

Oscar Pistorius sitzt seit 2015 wegen Totschlags an seiner Freundin im Gefängnis. In dem Prozess sagte die Richterin, die Staatsanwaltschaft habe nicht zweifelsfrei belegen können, dass der Angeklagte vorsätzlich gehandelt habe: »Die Fakten reichen nicht aus, um diese These zu stützen.« Gleichzeitig aber warf sie Pistorius vor, die Schüsse in einer »bewussten Entscheidung« abgegeben zu haben.