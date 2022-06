Der betroffene London Pub in dem angesagten Viertel unweit der Universität äußerte sich auf Facebook betroffen nach dem Angriff. »Unsere Gedanken sind bei den Toten, Verletzten und Angehörigen«, heißt es in dem Post, zu dem ein Bild mit zwei Händen in Regenbogenfarben veröffentlicht wurde. »Alle Mitarbeiter sind in Sicherheit und körperlich unversehrt. Kümmert euch in dieser Zeit umeinander.« Unversehrte Gäste hatten Medienberichten zufolge nach dem Angriff Zuflucht im gegenüberliegenden Thon Hotel Rosenkrantz gefunden.