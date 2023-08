Eine 84-Jährige ist in Osnabrück von einem Fahrradfahrer angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfallverursacher flüchtete, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Seniorin hatte demnach am Montag einen Gehweg überquert und einen Bussteig betreten. Der Radfahrer sei erst auf dem Gehweg gefahren und schließlich auf dem Bussteig mit der 84-Jährigen zusammengestoßen, die zu Boden gestürzt sei.