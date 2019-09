Es klang ein wenig zu schön, um wahr zu sein. Und war es ja am Ende auch: Plötzlich war das sonst überschaubare Bankkonto eines Ehepaars in den USA prall gefüllt. Konkret gingen 120.000 US-Dollar (etwa 108.000 Euro) ein. Allerdings hatten die beiden keine derartige Summe erwartet. Es handelte sich offensichtlich um einen Fehler ihrer Bank.

Statt dieses Versehen jedoch zu melden und das Geld (zähneknirschend) zurückzugeben, ging das Paar aus dem Bundesstaat Pennsylvania einkaufen. Aber so richtig. Einen neuen Geländewagen, einen Camper und sogar einen nicht näher beschriebenen Rennwagen gönnten sie sich unter anderem, wie der US-Sender CNN schildert.

Als die Bank den Fehler vom 31. Mai schließlich bemerkte und ihr Geld wiederhaben wollte, waren nur noch 13.000 Dollar übrig. Nun sind die beiden wegen Diebstahls angeklagt. Gegenüber den Behörden hatten sie eingeräumt, dass sie natürlich auch von einem Buchungsfehler ausgegangen waren. Vom Einkaufen hielt sie das jedoch nicht ab.

In einem ersten Gespräch mit der Bank hatte die Ehefrau erklärt, dass ihr Mann leider schon das meiste Geld verwendet habe, "um Rechnungen zu bezahlen". Sie werde sich aber mit ihrem Mann zusammensetzen und einen Plan für die Rückzahlung ausarbeiten. Nach diesem Gespräch war das Paar für die Bank indes nicht mehr erreichbar. Das Geldhaus schaltete die Behörden ein.

Normalerweise 1000 Dollar, nun plötzlich 120.000

"Wir haben uns da wohl schlecht beraten lassen", sagte der Ehemann am Rande eines Gerichtstermins am Montag. Dort konnten er und seine Frau zum ersten Mal zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Normalerweise soll sich der Kontostand um 1000 US-Dollar bewegt haben.

Von der betroffenen Bank hieß es lediglich, da sei wohl eine Kontonummer falsch eingegeben worden. Zum weiteren Verlauf des Verfahrens wolle man sich aber nicht äußern.

Neben den bereits beschriebenen Errungenschaften hatte das Paar laut CNN ihr unverhofftes kleines Vermögen aber auch für vergleichsweise altruistische Zwecke verwendet. Die beiden gaben an, sie hätten rund 15.000 US-Dollar an Freunde verteilt, die "in Geldsorgen steckten".