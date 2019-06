Ein 50-Jähriger ist im Paderborner Stadtteil Schloß Neuhaus in seinem Ehebett erstochen worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 60 Jahre alter Verdächtiger am Samstagmorgen wohl durch eine offene Terrassentür in das Haus des Opfers eingedrungen und hatte den Mann mit einem Jagdmesser attackiert.

Die neben dem Opfer im Bett liegende Ehefrau hatte laut Polizei um Hilfe geschrien. Gemeinsam mit dem Sohn des Paares und einem zu Hilfe eilenden Mann gelang es demnach, den stark betrunkenen Angreifer zu überwältigen und festzuhalten. Der Beschuldigte äußere sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Das Tatmotiv sei nicht klar, so die Ermittler.

Die Obduktion habe ergeben, dass das Opfer an den Folgen der Messerstiche verblutet sei, teilten die Ermittler mit. Zu Zeitungsberichten, der Verdächtige sei ein Verwandter des Opfers gewesen, gab es zunächst keine Bestätigung. Eine zehnköpfige Kommission ermittelt, der Verdächtige sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.