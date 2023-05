Videos in sozialen Medien dokumentieren den blutigen Angriff in der pakistanischen Stadt Mardan: Die Aufnahmen zeigen, wie die Polizei vergeblich versucht, einen rasenden Mob davon abzuhalten, den mutmaßlichen Gotteslästerer zu Tode zu prügeln. Der Vorfall ereignete sich am Samstag in der konservativen nordwestlichen Provinz Khyber Pakhtunkhwa an der Grenze zu Afghanistan.