Nach mutmaßlicher Entführung durch Vater Junge in Panama entdeckt – zurück bei der Mutter

Der Junge war nach dem Weihnachtsurlaub in Nordrhein-Westfalen nicht zurückgebracht worden: Ein Zehnjähriger ist nach mehreren Wochen wieder bei seiner Mutter. Der Vater sitzt in Panama in Auslieferungshaft.