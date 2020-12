Italiens verstorbener WM-Held Offenbar Einbruch bei Familie von Paolo Rossi am Tag der Trauerfeier

Am Tag seiner Beerdigung sind Kriminelle laut Medienberichten in das Haus des verstorbenen Weltmeisters Paolo Rossi in der Toskana eingedrungen. Die Witwe habe die Räume durchwühlt vorgefunden.