Postzentrum nahe Mailand Drohbrief mit Pistolenkugeln an Papst Franziskus gefunden

In einem italienischem Postverteilzentrum ist laut Medienberichten ein Brief mit drei Projektilen an Papst Franziskus aufgefallen. Auch ein Schreiben, das sich auf Finanzgeschäfte des Vatikans bezog, soll enthalten gewesen sein.