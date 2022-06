»Bitte haben Sie ein Herz für unsere Mädchen und helfen Sie uns bei unserer Suche«, sagte Reiniger auf Spanisch mit gebrochener Stimme. An ihren Ex-Mann Andreas Egler gerichtet, sagte sie, er solle »diesem Albtraum ein Ende« bereiten und Kontakt mit ihr aufnehmen.

Reinigers Anwalt bestätigte am Mittwoch, dass sich das flüchtige Paar am Vortag über den Internetdienst Telegram mit einer Videobotschaft zu Wort gemeldet habe, in der sie Claras Mutter aufforderten, die Suche einzustellen. In dem Video, das dem SPIEGEL vorliegt, sitzen Eltern und Kinder eng beisammen vor einer weißen Zimmerwand.

»Sie schien sich nicht wohlzufühlen«

»Sie verlangen von unseren Mandanten, dass sie ihre Kinder aufgeben und zurücklassen«, sagte Rechtsanwalt Stephan Schultheiss. Seine Mandanten würden »ihre Kinder auf den Videos kaum wiedererkennen«. Claras Haare waren demnach kurz geschnitten und gefärbt. »Sie schien sich nicht wohlzufühlen«, sagte Schultheiss. Das habe ihre Mutter »sehr getroffen«.