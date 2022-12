Aufarbeitung der Terroranschläge

Vor wenigen Wochen jährten sich die Pariser Terroranschläge zum siebten Mal: 130 Menschen waren am 13. November 2015 bei Angriffen an verschiedenen Orten in der Stadt getötet worden. Der Mammutprozess gegen 20 Täter und Mithelfer ging im Sommer dieses Jahres zu Ende. Alle wurden schuldig gesprochen.