Luxusartikel im Wert von 350.000 Euro erbeutet Bande nach Influencer-Überfall in Paris gefasst

Sie gaben sich als Polizisten aus und gelangten so in die Wohnung einer koreanischen Influencerin. In Frankreich wurden vier Diebe festgenommen, die sich offenbar auf Prominente in sozialen Netzwerken spezalisiert hatten.