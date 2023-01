Der gesamte Zugverkehr am Gare de l'Est sei daher mindestens bis zum Betriebsschluss am Dienstag eingestellt, hieß es. Ob der Betrieb am Mittwoch wieder aufgenommen werden kann, ist noch unklar, wie der französische Verkehrsminister Clément Beaune sagte.

Nach Angaben der Deutschen Bahn fielen die ICE-Züge zwischen Paris und Frankfurt am Main oder Stuttgart zum großen Teil aus. Einzelne ICE-Züge begannen und endeten in Straßburg statt Paris.